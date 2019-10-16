Могерини: укрепление Украины – приоритет Евросоюза

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назвала одним из приоритетов Европейского Союза укрепление Украины.

Источник: выступление Могерини в Оксфордском университете

Детали: По ее словам, интересам Европы отвечает сохранение ядерной сделки с Ираном, экономический рост в Африке и укрепление Украины.

Прямая речь: "Конфликт на Донбассе и незаконная аннексия Крыма до сих пор продолжаются. Но по сравнению с пятью годами ранее Украина – совсем другая страна. Это более сильное государство, в первую очередь благодаря его народу и его стремлению к переменам: борьбе с коррупцией, реформам, и благодаря вкладу Европейского Союза".

Напомним: