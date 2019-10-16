Могерини: укрепление Украины – приоритет Евросоюза
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назвала одним из приоритетов Европейского Союза укрепление Украины.
Источник: выступление Могерини в Оксфордском университете
Детали: По ее словам, интересам Европы отвечает сохранение ядерной сделки с Ираном, экономический рост в Африке и укрепление Украины.
Прямая речь: "Конфликт на Донбассе и незаконная аннексия Крыма до сих пор продолжаются. Но по сравнению с пятью годами ранее Украина – совсем другая страна. Это более сильное государство, в первую очередь благодаря его народу и его стремлению к переменам: борьбе с коррупцией, реформам, и благодаря вкладу Европейского Союза".
Напомним:
- Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что с 2014 года Украина получила самый большой пакет помощи от ЕС, который не получала ни одна другая страна.
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