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Могерини: укрепление Украины – приоритет Евросоюза

Среда, 16 октября 2019, 01:13

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назвала одним из приоритетов Европейского Союза укрепление Украины.

Источник: выступление Могерини в Оксфордском университете

Детали: По ее словам, интересам Европы отвечает сохранение ядерной сделки с Ираном, экономический рост в Африке и укрепление Украины.

Прямая речь: "Конфликт на Донбассе и незаконная аннексия Крыма до сих пор продолжаются. Но по сравнению с пятью годами ранее Украина – совсем другая страна. Это более сильное государство, в первую очередь благодаря его народу и его стремлению к переменам: борьбе с коррупцией, реформам, и благодаря вкладу Европейского Союза".

Напомним:

  • Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что с 2014 года Украина получила самый большой пакет помощи от ЕС, который не получала ни одна другая страна.

Украинская правда
Темы: ЕСУкраина
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