Заворушення в Барселоні: нові зіткнення поліції з протестувальниками

Каталонські сепаратисти ввечері 17 жовтня спалили барикади та вступили у сутички з поліцією.

Джерело: агентство "AFP", "El Pais"

Деталі: Протести, спричиненні ув’язненням дев’яти лідератів каталонського руху за незалежність, тривають четверту ніч.

Каталонські сепаратисти ввечері 17 жовтня спалили барикади та вступили у сутички з поліцією. El Pais

Протестувальники кидали коктейлі Молотова в правоохоронців, у відповідь ті почали стріляти гумовими кулями.

Наразі поліція заарештувала 11 осіб. Скасовано 42 рейси через загальний страйк, запланований на цю п’ятницю.

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