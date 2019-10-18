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Заворушення в Барселоні: нові зіткнення поліції з протестувальниками

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 06:39

Каталонські сепаратисти ввечері 17 жовтня спалили барикади та вступили у сутички з поліцією.

Джерело: агентство "AFP", "El Pais"

Деталі: Протести, спричиненні ув’язненням дев’яти лідератів каталонського руху за незалежність, тривають четверту ніч.

 
Каталонські сепаратисти ввечері 17 жовтня спалили барикади та вступили у сутички з поліцією.
El Pais

Протестувальники кидали коктейлі Молотова в правоохоронців, у відповідь ті почали стріляти гумовими кулями. 

Наразі поліція заарештувала 11 осіб. Скасовано 42 рейси через загальний страйк, запланований на цю п’ятницю.

Передісторія:

  • У понеділок Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів від 9 до 13 років тюремного ув'язнення за їх участь у референдумі про незалежність у 2017 році
  • Максимальний термін ув’язнення, 13 років, отримав колишній заступник голови уряду Каталонії Оріол Жункерас – за підбурювання до заколоту та розтрату державних коштів.
  • Таке рішення спричинило протести каталонських сепаратистів.
  • Протести в середу призвели до нових скасувань потягів швидкісної залізниці AVE між Барселоною та Фігерасом (Жироною) та дорожніх блокувань на шосе А-2 та АP-7.
  • Мітинги каталонського сепаратистського руху традиційно були ненасильницькими. Але за дві ночі жорстоких зіткнень між поліцією та протестувальниками постраждали понад 200 людей.
  • Каталонські та державні чиновники Іспанії зібралися окремо в середу, щоб обговорити події.

Українська правда

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Теми: Іспаніясепаратизм
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