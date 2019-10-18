Беспорядки в Барселоне: новые столкновения полиция с протестующими

Каталонские сепаратисты вечером 17 октября сожгли баррикады и столкнулись с полицией.

Источник: агентство "AFP", El Pais.

Детали: Протесты, причинении заключением девяти лидератив каталонского движения за независимость, продолжаются четвертую ночь.

Протестующие бросали коктейли Молотова в стражей порядка, на что они начали стрелять резиновыми пулями.

Сейчас полиция арестовала 11 человек. Отменено 42 рейса за всеобщей забастовки, запланированный на эту пятницу.

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