Беспорядки в Барселоне: новые столкновения полиция с протестующими
Пятница, 18 октября 2019, 06:39
Каталонские сепаратисты вечером 17 октября сожгли баррикады и столкнулись с полицией.
Источник: агентство "AFP", "El Pais"
Детали: Протесты, вызванные заключением девяти лидератив каталонского движения за независимость, продолжаются четвертую ночь.
Протестующие бросали коктейли Молотова в стражей порядка, в ответ они начали стрелять резиновыми пулями.
Сейчас полиция арестовала 11 человек. Отменено 42 рейса за всеобщей забастовки, запланированный на эту пятницу.
Предыстория:
- В понедельник Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году.
- Максимальный срок заключения, 13 лет, получил бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас - за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств.
- Такое решение стало причиной массовых протестов.
- Протесты в среду привели к новым отменам поездов скоростной железной дороги AVE между Барселоной и Фигерас (Жирона) и дорожным блокировкам на шоссе А-2 и АP-7.
- Митинги каталонского сепаратистского движения традиционно были ненасильственными. Но за две ночи жестоких столкновений между полицией и протестующими пострадали более 200 человек.
- Каталонские и государственные чиновники Испании собрались отдельно в среду, чтобы обсудить события.
Украинская правда