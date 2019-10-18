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Беспорядки в Барселоне: новые столкновения полиция с протестующими

Пятница, 18 октября 2019, 06:39

Каталонские сепаратисты вечером 17 октября сожгли баррикады и столкнулись с полицией.

Источник: агентство "AFP", "El Pais"

Детали: Протесты, вызванные заключением девяти лидератив каталонского движения за независимость, продолжаются четвертую ночь.

 
Каталонские сепаратисты вечером 17 октября сожгли баррикады и столкнулись с полицией.
El Pais

Протестующие бросали коктейли Молотова в стражей порядка, в ответ они начали стрелять резиновыми пулями.

Сейчас полиция арестовала 11 человек. Отменено 42 рейса за всеобщей забастовки, запланированный на эту пятницу.

Предыстория:

  • В понедельник Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году.
  • Максимальный срок заключения, 13 лет, получил бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас - за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств.
  • Такое решение стало причиной массовых протестов.
  • Протесты в среду привели к новым отменам поездов скоростной железной дороги AVE между Барселоной и Фигерас (Жирона) и дорожным блокировкам на шоссе А-2 и АP-7.
  • Митинги каталонского сепаратистского движения традиционно были ненасильственными. Но за две ночи жестоких столкновений между полицией и протестующими пострадали более 200 человек.
  • Каталонские и государственные чиновники Испании собрались отдельно в среду, чтобы обсудить события.

Украинская правда
Темы: Испаниясепаратизм
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