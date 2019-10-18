Обстріл авто у Дніпрі: поліція затримала підозрюваного у вбивстві

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П'ятниця, 18 жовтня 2019, 09:41

За вчинення умисного вбивства людини в автомобілі у місті Дніпро поліція затримала 30-річного чоловіка. 

Джерело: Національна поліція у Дніпропетровській області

Дослівно: "У результаті вжитих заходів за вчинення вказаного злочину встановлений та затриманий в порядку ст. 208 КПК України  непрацюючий житель м. Дніпро, 1989 року народження. Зараз із підозрюваним тривають слідчі дії".

Деталі: На місці злочину виявлено та вилучено 7 стріляних гільз та інші речові докази.

Під час обшуку у підозрюваного вилучено знаряддя злочину – гладкоствольну мисливську помпову рушницю.

 

За ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Передісторія:

  • Увечері 17 жовтня у Дніпрі невідомий обстріляв "Мерседес" – водій від поранення загинув на місці.
  • Поліція відкрила кримінальне провадження за ст.115 КК (умисне вбивство) і перевіряла 4 осіб на причетність до вбивства.

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Теми: вбивство Дніпро


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