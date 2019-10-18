Обстрел авто в Днепре: полиция задержала подозреваемого в убийстве

За совершение умышленного убийства человека в автомобиле в городе Днепр полиция задержала 30-летнего мужчину.

Источник: Национальная полиция в Днепропетровской области

Дословно: "В результате принятых мер за совершение указанного преступления установлен и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины неработающий житель. Днепр, 1989 года рождения. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия".

Детали: На месте преступления обнаружено и изъято 7 стреляных гильз и другие вещественные доказательства.

Во время обыска у подозреваемого изъято орудие преступления – гладкоствольное охотничье помповое ружье.

По ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Предыстория: