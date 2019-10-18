Обстрел авто в Днепре: полиция задержала подозреваемого в убийстве

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Пятница, 18 октября 2019, 09:41

За совершение умышленного убийства человека в автомобиле в городе Днепр полиция задержала 30-летнего мужчину.

Источник: Национальная полиция в Днепропетровской области

Дословно: "В результате принятых мер за совершение указанного преступления установлен и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины неработающий житель. Днепр, 1989 года рождения. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия".

Детали: На месте преступления обнаружено и изъято 7 стреляных гильз и другие вещественные доказательства.

Во время обыска у подозреваемого изъято орудие преступления – гладкоствольное охотничье помповое ружье.

 

По ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Предыстория:

  • Вечером 17 октября в Днепре неизвестный обстрелял "Мерседес" – водитель от ранения погиб на месте.
  • Полиция открыла уголовное производство по ст.115 УК (умышленное убийство) и проверяла 4 человек на причастность к убийству.

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Темы: убийство Днепр


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