Обстрел авто в Днепре: полиция задержала подозреваемого в убийстве
За совершение умышленного убийства человека в автомобиле в городе Днепр полиция задержала 30-летнего мужчину.
Источник: Национальная полиция в Днепропетровской области
Дословно: "В результате принятых мер за совершение указанного преступления установлен и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины неработающий житель. Днепр, 1989 года рождения. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия".
Детали: На месте преступления обнаружено и изъято 7 стреляных гильз и другие вещественные доказательства.
Во время обыска у подозреваемого изъято орудие преступления – гладкоствольное охотничье помповое ружье.
По ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Предыстория:
- Вечером 17 октября в Днепре неизвестный обстрелял "Мерседес" – водитель от ранения погиб на месте.
- Полиция открыла уголовное производство по ст.115 УК (умышленное убийство) и проверяла 4 человек на причастность к убийству.
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