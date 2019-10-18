Посол США в ЄС вказав на ключову роль авдоката Трампа у тиску на Україну

Посол США в Європейському Союзі заявив у письмових свідченнях в рамках розслідування імпічменту, що президент Дональд Трамп сказав високопоставленим посадовцям США поговорити безпосередньо з його особистим адвокатом Руді Джуліані про політику США в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Посол Гордон Сондленд заявив законодавцям Конгресу, що він зрозумів "набагато пізніше", що порядок денний Джуліані передбачає підштовхування України до розслідування проти колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його сина Хантера.

Його свідчення стали знаком того, що зусилля Трампа створити "стіну" навколо Білого дому та перешкоджати проведенню опитуванню чиновників адміністрації виявляються невдалими.

Більше свідчень очікується наступного тижня, зокрема від вищого чиновника Пентагону, який здійснює нагляд за політикою щодо України, повідомили два джерела Reuters у четвер.

Сондленд заявив, що він та двоє інших чиновників - міністр енергетики Рік Перрі та спецпредставник з питань України Курт Волкер - були розчаровані травневим розпорядженням Трампа, але вони все-таки дотримувались цього. Сондленд додав: вважає, що зовнішня політика повинна бути роботою Держдепартаменту, а не особистого юриста президента.

Він також заявив, що "прохання закордонного уряду провести розслідування з метою впливу на майбутні вибори в США було б неправильним".

Його свідчення підкреслили головну роль Джуліані в скандалі з Україною. До того, як відбувся липневий дзвінок Трампа з президентом України, Джуліані працював над тим, щоб переконати Україну провести розслідування проти Байденів.

Сондленд заявив, що 23 травня, через три дні після інавгурації Зеленського, згадані американські чиновники відвідали зустріч у Білому домі.

Посол заявив, що чиновники, які брали участь у зустрічі, наголосили на стратегічній важливості України та важливості стосунків із Зеленським, якого він назвав реформатором, який планує боротися з корупцією.

"Ми попросили Білий дім організувати робочий телефонний дзвінок від президента Трампа та робочий візит до Овального офісу. Однак президент Трамп скептично поставився до того, що Україна серйозно ставиться до реформ та боротьби з корупцією, і він скерував присутніх на зустрічі поспілкуватися з його особистим адвокатом паном Джуліані про свої занепокоєння", - додав він.

"Нам усім було очевидно, що ключовим у зміні думки президента щодо України був пан Джуліані", - сказав він.

"Будь ласка, знайте, що я не рекомендував би містеру Джуліані чи будь-якому приватному громадянину брати участь у цих питаннях зовнішньої політики", - сказав Сондленд.

У той час як він висловлював сумніви у своїх показаннях щодо ролі Джуліані, інші свідки описували, що Сондленд є одним із тріо вищих посадових осіб США, які вважалися надійнішими за кар'єрних дипломатів, щодо схиляння Києва до розслідування, яке може допомогти кандидату Трампа переобратися.

Трамп звинуватив Байденів у корупції, пов'язаній з Україною, не давши жодних доказів.