Посол США в ЕС указал на ключевую роль авдоката Трампа в давлении на Украину
Посол США в Европейском Союзе заявил в письменных показаниях в рамках расследования импичмента, что президент Дональд Трамп сказал высокопоставленным должностным лицам США поговорить непосредственно с его личным адвокатом Руди Джулиани о политике США в Украине.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Посол Гордон Сондленд заявил законодателям Конгресса, что он понял "гораздо позже", что повестка дня Джулиани предусматривает подталкивание Украины к расследованию против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.
Его показания стали знаком того, что усилия Трампа создать "стену" вокруг Белого дома и препятствовать проведению опросов чиновников администрации оказываются неудачными.
Больше свидетельств ожидается на следующей неделе, в частности от высшего чиновника Пентагона, который осуществляет надзор за политикой в отношении Украины, сообщили два источника Reuters в четверг.
Сондленд заявил, что он и двое других чиновников - министр энергетики Рик Перри и спецпредставитель по вопросам Украины Курт Волкер - были разочарованы майским распоряжением Трампа, но они все-таки придерживались эго. Сондленд добавил: считает, что внешняя политика должна быть работой Госдепартамента, а не личного юриста президента.
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