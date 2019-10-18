Посол США в ЕС указал на ключевую роль авдоката Трампа в давлении на Украину

1276 просмотров
Пятница, 18 октября 2019, 09:43

Посол США в Европейском Союзе заявил в письменных показаниях в рамках расследования импичмента, что президент Дональд Трамп сказал высокопоставленным должностным лицам США поговорить непосредственно с его личным адвокатом Руди Джулиани о политике США в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Посол Гордон Сондленд заявил законодателям Конгресса, что он понял "гораздо позже", что повестка дня Джулиани предусматривает подталкивание Украины к расследованию против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Его показания стали знаком того, что усилия Трампа создать "стену" вокруг Белого дома и препятствовать проведению опросов чиновников администрации оказываются неудачными.

Больше свидетельств ожидается на следующей неделе, в частности от высшего чиновника Пентагона, который осуществляет надзор за политикой в ​​отношении Украины, сообщили два источника Reuters в четверг.

Сондленд заявил, что он и двое других чиновников - министр энергетики Рик Перри и спецпредставитель по вопросам Украины Курт Волкер - были разочарованы майским распоряжением Трампа, но они все-таки придерживались эго. Сондленд добавил: считает, что внешняя политика должна быть работой Госдепартамента, а не личного юриста президента.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США ЕС Трамп Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
У Трампа случайно признали, что давили на украинскую власть 18 октября 2019, 03:53
Трамп говорит, что министр энергетики США уйдет с должности до конца года 18 октября 2019, 03:23
Министр энергетики США, которому закидывали влияние на "Нафтогаз", уходит с поста – СМИ 18 октября 2019, 01:59
Все новости
Главные новости
Обстрел авто в Днепре: полиция задержала подозреваемого в убийстве
У Трампа случайно признали, что давили на украинскую власть
Доказательств достаточно, чтобы завтра сообщить Гладковскому о подозрении –  генпрокурор
Рябошапка: зарегистрировано еще три производства, где может фигурировать Пашинский
Все новости
Образование

120 бесплатных онлайн-курсов от Prometheus, Edera, ВУМonline, Wisecow

Кино

10 лучших сериальных экранизаций современности: The Walking Dead, Legion, "Ковбой бибоп", "Хранители", "Титаны" и другие комиксы

здоровье

14 функций нашего тела, которые мы не можем контролировать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів