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SkyUp запустив рейси до Праги зі Львова й Харкова

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 10:18

Український лоукостер SkyUp Airlines 17 жовтня виконав перші рейси Львів – Прага та Харків – Прага. 

Джерело: сайт авіакомпанії

Гендиректор SkyUp Airlines Євгеній Хайнацький: "Ми зробили ще один крок у реалізації нашої стратегічної програми розвитку польотної карти із регіонів. Відтепер львів’янам та харків’янам ще простіше відкривати для себе Чехію.

Проте, для нас залишається важливим завданням відкривати Україну світу. Ми раді, що тепер зможемо показати чехам центр українських традицій – Львів з його пляцками, кавою та старим містом. А також познайомити їх з Харковом – містом студентів, архітектури радянського авангарду та модернізму",

Деталі: Квиток із Харкова до Праги коштує від 1 487 грн (без урахування ціни за багаж). Квиток зі Львова до Праги можна придбати від 983 грн. 

Рейси з обох міст є в четвер і в неділю.

Голова ради директорів аеропорту Праги Вацлав Чехор: "Ми цінуємо налагоджене співробітництво зі SkyUp Airlines і раді збільшенню кількості рейсів між Чехією та Україною.

Лише минулого року майже 240 000 пасажирів скористалися авіаперельотами між нашими країнами. Вважаю, що нові маршрути до Харкова та Львова оцінить не лише велика кількість українських пасажирів, а й чеські туристи, зацікавлені у дослідженні нових напрямків".

Передісторія:

  • Влітку анонсували, що з 17 жовтня SkyUp запустить рейси з Харкова і Львова до Праги – і рейси будуть двічі а тиждень.
  • З 22 жовтня SkyUp має відкрити маршрут із Києва в чеське місто Пардубіце. Вильоти будуть здійснюватися тричі на тиждень: по вівторках, п'ятницях і неділях.

"Українська правда" у Threads

Теми: авіатранспортЧехіяЛьвівХарків
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