SkyUp запустил рейсы в Прагу из Львова и Харькова

Украинский лоукостер SkyUp Airlines 17 октября выполнил первые рейсы Львов – Прага и Харьков – Прага.

Источник: сайт авиакомпании

Гендиректор SkyUp Airlines Евгений Хайнацький: "Мы сделали еще один шаг в реализации нашей стратегической программы развития полетной карты из регионов. Отныне львовянам и харьковчанам еще проще открывать для себя Чехию.

Однако для нас остается важным открывать Украину миру. Мы рады, что теперь сможем показать чехам центр украинских традиций – Львов с его пляцками, кофе и старым городом. А также познакомить их с Харьковом – городом студентов, архитектуры советского авангарда и модернизма".

Детали: Билет из Харькова в Прагу стоит от 1487 грн (без учета цены за багаж). Билет из Львова в Прагу можно приобрести от 983 грн.

Рейсы из обоих городов есть в четверг и в воскресенье.

Глава совета директоров аэропорта Праги Вацлав Чехор: "Мы ценим налаженное сотрудничество со SkyUp Airlines и рады увеличению количества рейсов между Чехией и Украиной.

Только в прошлом году почти 240 000 пассажиров воспользовались авиаперелетами между нашими странами. Считаю, что новые маршруты в Харьков и Львов оценит не только большое количество украинских пассажиров, но и чешские туристы, заинтересованные в исследовании новых направлений".

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