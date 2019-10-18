Скандальну надбудову на Майдані почали демонтувати

Незаконну надбудову на будинку на Майдані Незалежності у Києві почали демонтувати.

Джерело: радник мера Києва Максим Бахаматов у Facebook.

Пряма мова: "Незаконну надбудову на будинку в центрі столиці почали демонтувати. Кілька днів там працював "Київблагоустрій" за підтримки поліції".

"Ще раз: жодних дозвільних документів на спорудження на даху цього "страшка" ніхто не видавав: ні місто, ні держава. Посилання на реконструкцію квартири у 2004 році критики не витримує, бо вже після реконструкції – 02.09.2004 – об’єкт ввели в експлуатацію, про що є відповідний акт".

Деталі: Бахматов також нагадав, що геометричних параметрів даху будинку на вулиці Софійській, 1 не змінювали, тому жодні надбудови там неможливі.

Крім того, наразі, за словами радника мера, міська влада проводить інвентаризацію об’єктів, де в різні часи здійснювали надбудови і прибудови до будинків. Зокрема, у центральній частині міста.

Пряма мова: "Отже, перше і безальтернативне – якщо виявимо порушення чиновників під час надання дозволів – "доженемо" кожного. Навіть тих, хто вже пішов у "велику політику"".

"Друге, альтернативне. Якщо прибудова/надбудова не порушує конструктивних характеристик будівлі і не порушує законодавство (зокрема, про охорону культурної спадщини) – власник отримає штраф та буде зобов’язаний оформити необхідну документацію. Профіт – кошти у бюджет".

Деталі: У випадку, якщо ж прибудова/надбудова несе загрозу конструктивним характеристикам будівлі і порушує законодавство, то Бахматов пообіцяв домагатися її знесення, як це було на вулиці Десятинній і на Андріївському узвозі.

Він також додав, що найближчим часом візьмуться за незаконний будинок у Музейному провулку і "Будинок-монстр" на Подолі.