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Скандальную надстройку на Майдане начали демонтировать

Пятница, 18 октября 2019, 11:22
Скандальную надстройку на Майдане начали демонтировать

Незаконную надстройку на здании на Майдане Независимости в Киеве начали демонтировать.

Источник: советник мэра Киева Максим Бахаматов в Facebook.

Прямая речь: "Незаконную надстройку на здании в центре столицы начали демонтировать. Несколько дней там работало "Киевблагоустройство" при поддержке полиции". 

 

"Еще раз: никаких разрешительных документов на строительство на крыше этого "страшка" никто не выдавал: ни город, ни государство. Ссылка на реконструкцию квартиры в 2004 году критики не выдерживает, потому что после реконструкции – 02.09.2004 – объект ввели в эксплуатацию, о чем есть соответствующий акт".

Детали: Бахматов также напомнил, что геометрических параметров крыши дома на улице Софиевской, 1 не меняли, поэтому никакие надстройки там невозможны. 

 

Кроме того, сейчас, по словам советника мэра, городские власти проводят инвентаризацию объектов, где в разное время осуществляли надстройки и пристройки к домам. В частности, в центральной части города.

Прямая речь: "Итак, первое и безальтернативное – если обнаружим нарушения чиновников при предоставлении разрешений – "догоним" каждого. Даже тех, кто уже ушел в "большую политику"".

"Второе, альтернативное. Если пристройка/надстройка не затрагивает конструктивных характеристик здания и не нарушает законодательство (в частности, об охране культурного наследия) – владелец получит штраф и будет обязан оформить необходимую документацию. Профит – средства в бюджет".

Детали: В случае, если же пристройка/надстройка несет угрозу конструктивным характеристикам здания и нарушает законодательство, то Бахматов пообещал добиваться ее сноса, как это было на улице Десятинной и на Андреевском спуске.

Он также добавил, что в ближайшее время возьмутся за незаконный дом в Музейном переулке и "Дом-монстр" на Подоле.

Украинская правда

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Темы: Киевстроительство
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