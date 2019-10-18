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Прикордонники брали хабарі за штампи в паспортах на кордоні з Росією – ДБР

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 12:05

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили механізм одержання неправомірної вигоди від іноземних громадян прикордонниками в Сумській області.

Джерело: ДБР

Деталі: За попередньою інформацією, прикордонники Сумського прикордонного загону Східного регіонального управління ДПСУ використовуючи власне службове становище, вносили в паспорти іноземців фальсифіковані дата-штампи про перетин державного кордону України.

Зазначається, що за схемою прикордонник вносили недостовірні відомості до інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи "ГАРТ" про нібито виїзд іноземних громадян за межі держави без фактичного перетину ними кордону.

Посередником у зловмисній схемі був громадянин Російської Федерації. 17 жовтня його затримали після отримання 600 доларів США неправомірної вигоди та іноземних паспортів.

Дослівно: "Наразі досудове розслідування триває. Проводяться обшуки за місцем проживання прикордонників, посередника, а також на пункті контролю для залізничного сполучення "Хутір-Михайлівський" Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України".

Українська правда
Теми: ДБРкордон
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