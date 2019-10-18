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Пограничники брали взятки за штампы в паспортах на границе с Россией – ГБР

Пятница, 18 октября 2019, 12:05

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили механизм получения неправомерной выгоды от иностранных граждан пограничниками в Сумской области.

Источник: ГБР

Детали: По предварительной информации, пограничники Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления ГПСУ используя собственное служебное положение, вносили в паспорта иностранцев фальсифицированные дата-штампы о пересечении государственной границы Украины.

Отмечается, что по схеме пограничник вносили недостоверные сведения в интегрированную информационно-телекоммуникационную систему "ГАРТ" о якобы выезде иностранных граждан за пределы государства без фактического пересечения ими границы.

Посредником в злонамеренной схеме был гражданин Российской Федерации. 17 октября он был задержан после получения 600 долларов США неправомерной выгоды и иностранных паспортов.

Дословно: "Сейчас досудебное расследование продолжается. Проводятся обыски по месту жительства пограничников, посредника, а также на пункте контроля для железнодорожного сообщения "Хутор-Михайловский" Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины".

Украинская правда
Темы: ГБРграница
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