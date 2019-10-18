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В уряді кажуть про безпрецедентне оновлення влади

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 12:35

В уряді кажуть, що оновлення влади відбувається "у безпрецедентних масштабах".

Джерело: міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, якого цитує "Урядовий портал"

Деталі: Зазначається, що уряд оголосив відкритий конкурс на 25 посад державної служби категорії "А". На 17 вакансій подали заявки більше 400 кандидатів. За словами Дубілета, за багатьма вакансіями вже розпочався конкурсний відбір. Ще 8 вакансій очікують на професійних управлінців.

Претенденти на топ-посади держслужби проходять обов’язкове тестування на знання іноземної мови, українського законодавства, а також на аналітичні здібності та вербальне мислення. Окрім цього, учасники відбору виконують ситуаційні завдання та проходять співбесіду.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби пропонує для фінальної співбесіди шорт-ліст з 5 кандидатів, які набрали найбільшу загальну кількість балів. Для максимальної прозорості на кожному етапі відбору здійснюється відеофіксація.

Пряма мова Дубілета: "Перезавантаження державної служби триває. Ми хочемо залучити на топ-посади найкращих професіоналів країни. Для цього ми спростили конкурсну процедуру – зменшили паперову тяганину, відтепер подання документів для категорії "А" відбувається тільки он-лайн – через портал career.gov.ua…

Посади, на які ми проводимо конкурс, – це серйозний челендж. Буде непросто, бо чи не в кожному органі влади треба дуже багато змінювати. Але це дуже цікавий виклик, повірте. Ми бачимо, що на конкурси подається багато крутих та амбітних професіоналів".

Теми: Кабінет міністрів
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