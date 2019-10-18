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В Кабмине говорят о беспрецедентном обновлении власти

Пятница, 18 октября 2019, 12:35

В правительстве говорят, что обновление власти происходит "в беспрецедентных масштабах".

Источник: министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, которого цитирует "Правительственный портал"

Детали: Отмечается, что правительство объявило открытый конкурс на 25 должностей государственной службы категории "А". На 17 вакансий подали заявки более 400 кандидатов. По словам Дубилета, по многим вакансиям уже начался конкурсный отбор. Еще 8 вакансий ожидают профессиональных управленцев.

Претенденты на топ-должности госслужбы проходят обязательное тестирование на знание иностранного языка, украинского законодательства, а также на аналитические способности и вербальное мышление. Кроме этого, участники отбора выполняют ситуационные задачи и проходят собеседование.

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы предлагает для финального собеседования шорт-лист из 5 кандидатов, набравших наибольшее общее количество баллов. Для максимальной прозрачности на каждом этапе отбора осуществляется видеофиксация.

Прямая речь Дубилета: "Перезагрузка государственной службы продолжается. Мы хотим привлечь на топ-должности лучших профессионалов страны. Для этого мы упростили конкурсную процедуру - уменьшили бумажную волокиту, отныне представления документов для категории "А" происходит только онлайн – через портал career.gov.ua...

Должности, на которые мы проводим конкурс – это серьезный челлендж. Будет непросто, потому что едва ли не в каждом органе власти надо очень многое менять. Но это очень интересный вызов, поверьте. Мы видим, что на конкурсы подается много крутых и амбициозных профессионалов".

Темы: Кабинет министров
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