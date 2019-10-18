"Київський маніяк": затримали підозрюваного в серії нападів із ножем

Правоохоронці затримано підозрюваного у серійних нападах, вчинених на території Дніпровського району Києва.

Джерело: столична прокуратура, поліція Києва

Дослівно прокуратура: "За результатами проведених слідчо-розшукових заходів та зібраних доказів встановлено причетність до вчинення двох таких нападів 44-річного місцевого мешканця, який раніше перебував на примусовому лікуванні у психіатричному закладі за вчинення умисного вбивства в неосудному стані".

Дослівно поліція: "Зловмисником виявився раніше судимий за два вбивства місцевий мешканець, 1975 року народження. Він проживав разом із батьками, у червні його виписали із психоневрологічного диспансеру, де він проходив курс лікування. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання правоохоронці вилучили особисті речі: кепки, окуляри та кілька ножів, які направили на проведення експертизи".

Деталі: 18 жовтня 2019 року зловмиснику оголошено підозру за ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296 КК України та до суду подане клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у виді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку.

Чому це важливо: Кілька тижнів соцмережами поширювалася суперчлива інформація про те, що у Києві "орудує маніяк", який нападає з ножем на людей.

Додатково: На початку вересня до чергової частини Дніпровського управління поліції звернулася місцева жителька з повідомленням про те, що на вулиці Курнатовського невідомий з ножем напав на її 26-річного сина. Із різаними ранами плеча та ключиці потерпілого госпіталізували у лікарню, а слідчі розпочали кримінальне провадження та пошуки зловмисника.

За кілька тижнів до поліції надійшло повідомлення про ножові поранення шиї 22-річного мешканця Дніпровського району, яке на вулиці Райдужній спричинив йому невідомий.

Також за аналогічних обставин постраждав 56-річний чоловік. За його словами, до нього ззаду підійшов незнайомець та кілька разів вдарив у спину предметом, схожим на ніж.

Згодом до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що біля під’їзду будинку на вулиці Петра Вершигори чоловік виявив мертвим батька. Лікарі, які прибули на виклик, констатували смерть 69-річного чоловіка від колото-різаної рани шиї.

Пряма мова заступника начальника слідчого управління поліції Києва Едуарда Соловйова: "Аби встановити особу, яка вчинила дані злочини, та затримати, ми провели доволі кропітку роботу зі збору доказової бази і встановлення особи зловмисника. На розшук ми організували весь особовий склад поліції Києва, постійно прочісували вулиці району та переглядали камери відеоспостереження. Зокрема, перевіряли причетність раніше судимих за аналогічні злочини місцевих мешканців. Через деякий час нам вдалося встановити особу підозрюваного. Ми провели впізнання з потерпілими, які вказали на кривдника".

Пряма мова речниці прокуратури Києва Надії Максимець: Всього було вчинено 5 нападів, у тому числі один зі смертельними наслідками. У двох епізодах потерпілі впізнали підозрюваного, по інших - інформацію перевіряємо.