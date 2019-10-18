"Киевский маньяк": задержали подозреваемого в серии нападений с ножом

Правоохранители задержали подозреваемого в серийных нападениях, совершенных на территории Днепровского района Киева.

Источник: столичная прокуратура, полиция Киева

Дословно прокуратура: "По результатам проведенных следственно-розыскных мероприятий и собранных доказательств установлена ​​причастность к совершению двух таких нападений 44-летнего местного жителя, который ранее находился на принудительном лечении в психиатрическом учреждении за совершение умышленного убийства в невменяемом состоянии".

Дословно полиция: "Злоумышленником оказался ранее судимый за два убийства местный житель, 1975 года рождения. Он проживал вместе с родителями, в июне его выписали из психоневрологического диспансера, где он проходил курс лечения. Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства правоохранители изъяли личные вещи: кепки, очки и несколько ножей, которые направили на проведение экспертизы".

Детали: 18 октября 2019 года злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296 УК Украины и в суд подано ходатайство о применении в отношении него меры пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение.

Дополнительно: В начале сентября в дежурную часть Днепровского управления полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что на улице Курнатовского неизвестный с ножом напал на ее 26-летнего сына. С резаными ранами плеча и ключицы пострадавшего госпитализировали в больницу, а следователи начали уголовное производство и поиски злоумышленника.

Через несколько недель в полицию поступило сообщение о ножевых ранениях шеи 22-летнего жителя Днепровского района, которые на улице Радужной ему нанес неизвестный.

Также при аналогичных обстоятельствах пострадал 56-летний мужчина. По его словам, к нему сзади подошел незнакомец и несколько раз ударил в спину предметом, похожим на нож.

Впоследствии в столичную полицию поступило сообщение о том, что у подъезда дома на улице Петра Вершигоры человек обнаружил мертвым отца. Врачи, прибывшие на вызов, констатировали смерть 69-летнего мужчины от колото-резаной раны шеи.

Прямая речь заместителя начальника следственного управления полиции Киева Эдуарда Соловьева: "Чтобы установить лицо, совершившее данные преступления, и задержать, мы провели довольно кропотливую работу... На розыск мы организовали весь личный состав полиции Киева, постоянно прочесывали улицы района и просматривали камеры видеонаблюдения. В частности, проверяли причастность ранее судимых за аналогичные преступления местных жителей. Через некоторое время нам удалось установить личность подозреваемого. Мы провели опознание с пострадавшими, которые указали на обидчика".

Прямая речь спикера прокуратуры Киева Надежды Максимец: Всего было совершено 5 нападений, в том числе одно со смертельным исходом. В двух эпизодах потерпевшие узнали подозреваемого, по другим - информацию проверяем.