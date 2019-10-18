У прикордонній службі змарнували 17 мільйонів на закупівлі іноземної техніки
У Державній прикордонній службі протягом 2017-2018 років службові особи безпідставно витратили 17 мільйонів гривень на закупівлю автомобільної техніки іноземного виробництва.
Джерело: прес-служба генеральної прокуратури
Дослівно: "Протягом 2017-2018 років внаслідок зловживання службовим становищем службовими особами Державної прикордонної служби, в інтересах комерційних структур, при здійсненні закупівлі в рамках державного оборонного замовлення автомобільної техніки іноземного виробництва відбулося безпідставне витрачання бюджетних коштів на суму 17 млн грн".
Деталі: За цим фактом 07.10.2019 розпочали кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.364 ККУ (зловживання владою, або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Досудове розслідування доручили вести НАБУ.
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