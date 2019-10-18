В пограничной службе потратили впустую 17 млн на закупке иностранной техники
В Государственной пограничной службе в течение 2017-2018 годов служебные лица безосновательно потратили 17 млн гривен на закупку автомобильной техники иностранного производства.
Источник: пресс-служба генеральной прокуратуры
Дословно: "В течение 2017-2018 годов в результате злоупотребления служебным положением должностными лицами Государственной пограничной службы, в интересах коммерческих структур, при осуществлении закупки в рамках государственного оборонного заказа автомобильной техники иностранного производства произошло безосновательное расходование бюджетных средств на сумму 17 млн грн".
Детали: По данному факту 07.10.2019 начали уголовное производство по признакам ч.2 ст.364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Досудебное расследование поручили вести НАБУ.
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