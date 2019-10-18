В пограничной службе потратили впустую 17 млн на закупке иностранной техники

1128 просмотров
Пятница, 18 октября 2019, 13:28

В Государственной пограничной службе в течение 2017-2018 годов служебные лица безосновательно потратили 17 млн гривен на закупку автомобильной техники иностранного производства.

Источник: пресс-служба генеральной прокуратуры

Дословно: "В течение 2017-2018 годов в результате злоупотребления служебным положением должностными лицами Государственной пограничной службы, в интересах коммерческих структур, при осуществлении закупки в рамках государственного оборонного заказа автомобильной техники иностранного производства произошло безосновательное расходование бюджетных средств на сумму 17 млн ​​грн".

Детали: По данному факту 07.10.2019 начали уголовное производство по признакам ч.2 ст.364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Досудебное расследование поручили вести НАБУ.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
"Слуги народа" поссорились с Гончаруком
Обстрел авто в Днепре: полиция задержала подозреваемого в убийстве
У Трампа случайно признали, что давили на украинскую власть
Доказательств достаточно, чтобы завтра сообщить Гладковскому о подозрении –  генпрокурор
Все новости
семья

Как мы побежали всей семьей

тест

Насколько хорошо вы знаете котов?

опрос

Обществу стоит принять гомосексуальность: так считают 14% украинцев

Поиск по сайту
Архив
Весь архів