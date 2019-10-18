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ДБР запідозрило фальсифікацію голосування за Раду громконтролю

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 13:46

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливої фальсифікації голосування за 13 членів Ради громадського контролю при ДБР.

Джерело: сайт ДБР з посиланням на директора Бюро Романа Трубу.

Пряма мова Труби: "За попереднім аналізом виявлено обставини, які можуть свідчити про не персональне, а масове організоване голосування на користь перших 13 переможців конкурсу".

Деталі: У ДБР нагадали, що перше інтернет-голосування за склад Ради громадського контролю при ДБР проходило 3-4 жовтня. Громадяни могли один раз проголосувати за 15 членів Ради із 41 кандидата.  

Однак ДБР виявило ознаки організованого масового голосування за 13 членів РГК. 

Зокрема, при голосуванні за згаданих осіб виявили голоси з близько 1100 телефонних номерів, у яких відрізнялися лише останні три цифри. Ці номери дали близько 30% голосів за кожного з переможців.

Також серед голосів за цих 13 кандидатів було від 70% до 86% голосувань з однієї IP-адреси. При тому, що в інших кандидатів цей показник становив у середньому 10%.

Близько 400 (10%) голосів за кожного з 13 кандидатів було отримано з "одноразових" електронних адрес, доменів, зареєстрованих за день до голосування. Більшість з них зареєстрована в однаковий час. 

Крім того, голосування за 13 кандидатів рейтингу відбувалося синхронно і припинилося також одночасно.

При  цьому Труба наголосив, що навіть при виявленні можливих правопорушень, він буде зобов’язаний призначити склад РГК.

Водночас він закликав переможців написати заяви про не включення їхніх кандидатур до складу Ради для проведення повторного конкурсу.

Українська правда

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Теми: ДБРфальсифікації
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