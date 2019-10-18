ГБР заподозрило фальсификации голосования за Совет общественного контроля

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Пятница, 18 октября 2019, 13:46

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможной фальсификации голосования за 13 членов Совета общественного контроля при ГБР.

Источник: сайт ГБР.

Прямая речь директора ГБР Романа Трубы: "По предварительному анализу выявлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о не персональном, а массовом организованном голосовании в пользу первых 13 победителей конкурса".

Детали: В ГБР напомнили, что первое интернет-голосование за состав Совета общественного контроля при ГБР проходило 3-4 октября. Граждане могли один раз проголосовать за 15 членов Совета из 41 кандидата.

Однако ГБР выявило признаки организованного массового голосования за 13 членов СОК.

В частности, при голосовании за упомянутых лиц обнаружили голоса с около 1100 телефонных номеров, в которых отличались только последние три цифры. Эти номера дали около 30% голосов за каждого из победителей.

Также среди голосов за этих 13 кандидатов было от 70% до 86% голосований с одного IP-адреса. При том, что у других кандидатов этот показатель составлял в среднем 10%.

Около 400 (10%) голосов за каждого из 13 кандидатов было получено с "одноразовых" электронных адресов, доменов, зарегистрированных за день до голосования. Большинство из них зарегистрировано в одинаковое время.

Кроме того, голосование за 13 кандидатов рейтинга проходило синхронно и прекратилось также одновременно.

При этом Труба подчеркнул, что даже при выявлении возможных правонарушений, он будет обязан назначить состав Совета общественного контроля.

В то же время он призвал победителей написать заявления о невключении их кандидатур в состав Совета для проведения повторного конкурса.

Украинская правда

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Темы: ГБР фальсификации


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