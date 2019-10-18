В університеті Федьковича у Чернівцях стався спалах кору

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича стався спалах кору.

Джерело: прес-служба Чернівецького обласного лабораторного центру міністерства охорони здоров'я

Дослівно: "У Чернівецькому національному університеті з 25 вересня 2019 року й донині на кір захворіли 8 студентів".

Деталі: 17 жовтня у Департаменті охорони здоров’я Чернівецької ОДА відбулось засідання оперативного штабу з реагування на епідемічну ситуацію із захворюваності на кір в області.

У ході засідання зосередили увагу на спалаху хвороби серед студентів ЧНУ, зокрема на значній кількості контактних осіб.

Для подолання спалаху у вищих навчальних закладах мають бути визначені особи-координатори для співпраці із департаментом охорони здоров’я.

Координатори мають оперативно повідомляти медиків у разі появи нових випадків захворювання на кір у їхніх вишах, здійснити збір та узагальнення інформації про вакцинальний статус усіх студентів.

У ВНЗ планують розгорнути роботу тимчасових пунктів щеплень.

Також під час засідання звернули увагу на організацію медичного спостереження за особами, які контактували з хворими на кір.

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