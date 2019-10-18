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В университете Федьковича в Черновцах произошла вспышка кори

Пятница, 18 октября 2019, 15:40

В Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича произошла вспышка кори.

Источник: пресс-служба Черновицкого областного лабораторного центра министерства здравоохранения

Дословно: "В Черновицком национальном университете с 25 сентября 2019 года и по сей день корью заболели 8 студентов".

Детали: 17 октября в Департаменте здравоохранения Черновицкой ОГА состоялось заседание оперативного штаба по реагированию на эпидемическую ситуацию по заболеваемости корью в области.

В ходе заседания сосредоточили внимание на вспышки болезни среди студентов ЧНУ, в частности на значительном количестве контактных лиц.

Для преодоления вспышки в высших учебных заведениях должны быть определены лица-координаторы для сотрудничества с департаментом здравоохранения.

Координаторы должны оперативно сообщать медиков в случае появления новых случаев заболевания корью в их вузах, осуществить сбор и обобщение информации о вакцинации всех студентов.

В вузах планируют развернуть работу временных пунктов прививок.

Также во время заседания обратили внимание на организацию медицинского наблюдения за лицами, которые контактировали с больными корью.

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Украинская правда
Темы: Черновицкая областьМинздравздравоохранение
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