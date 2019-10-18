В университете Федьковича в Черновцах произошла вспышка кори

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Пятница, 18 октября 2019, 15:40

В Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича произошла вспышка кори.

Источник: пресс-служба Черновицкого областного лабораторного центра министерства здравоохранения.

Дословно: "В Черновицком национальном университете с 25 сентября 2019 года и по сей день корью заболели 8 студентов".

Украинская правда

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Темы: Черновицкая область Минздрав здравоохранение


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