В университете Федьковича в Черновцах произошла вспышка кори
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Пятница, 18 октября 2019, 15:40
В Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича произошла вспышка кори.
Источник: пресс-служба Черновицкого областного лабораторного центра министерства здравоохранения.
Дословно: "В Черновицком национальном университете с 25 сентября 2019 года и по сей день корью заболели 8 студентов".
Украинская правда
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