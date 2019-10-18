Проукраинскому активисту Приходько в крымском СИЗО не отдают лекарства

Арестованному проукраинском активисту Олегу Приходько не отдают медикаменты, которые ему передали родственники в СИЗО оккупированного Симферополя, где его держат.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на комментарий адвоката Приходько Назима Шейхмамбетова.

Прямая речь Шейхмамбетова: "Сегодня мне удалось встретиться с Приходько Олегом в СИЗО Симферополя. Выглядит он удовлетворительно, жалоб на здоровье у него нет. Его до сих пор держат в карантинной камере, но по его информации, в ближайшие дни переведут в общий блок.

Продуктовую передачу от семьи он получил. Олег Аркадьевич имеет ряд заболеваний желудочно-кишечного тракта, также по линии урологии, и родственники сделали ему передачу в понедельник - очки и медикаменты. Однако лекарства, по неизвестным мне причинам, ему не отдали. Причину будем выяснять в администрации СИЗО и в медслужбе".

Детали: По его словам, если Приходько не получит свои лекарства, защита намерена обжаловать такие действия руководства СИЗО.

Адвокат рассказал, что Приходько поблагодарил всех, кто его поддерживает, он еще раз заверил, что далек от всех преступлений, которые ему инкриминируют.

Прямая речь адвоката: "Он только высказывал свое мнение и остается патриотом Украины. Отдельно он отметил поддержку крымскотатарского народа, моральную и психологическую".

Что было раньше: 9 октября в аннексированном Россией Крыму был задержан проукраинский активист из Сак Олег Приходько. 10 октября его "арестовали" на 2 месяца.

Позднее стало известно, что оккупанты вывезли в неизвестном направлении и жену активиста.

Сотрудники ФСБ обвиняют Приходько по статьям российского уголовного кодекса 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и 205 (террористический акт). Позже стало известно, что Приходько обвиняют в подготовке подрыва здания городской администрации Сак.

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