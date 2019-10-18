Чоловіку, який вбив двох людей, дали довічне

Суд присяжних засудив чоловіка, який вбив двох людей у столиці, до довічного ув’язнення.

Джерело: прокуратура Києва.

Дослівно: "Судом присяжних до довічного позбавлення волі засуджено 34-річного чоловіка, викритого у вчиненні двох умисних вбивств на території столиці".

Деталі: Вирок виніс Подільський райсуд Києва.

Відзначається, що серія злочинів відбулася на початку 2016 року. 5 січня зловмисник через побутовий конфлікт позбавив життя свого товариша, заподіявши йому множинні ножові поранення.

За декілька днів, 9 січня, цей же чоловік з особливою жорстокістю розправився з іншим своїм знайомим, у квартирі якого переховувався.

Під час оперативно-розшукових заходів зловмисника затримали.

З’ясувалося, що вказаний громадян вже був раніше засуджений за замах на вбивство до 9 років позбавлення волі.