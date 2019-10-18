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Чоловіку, який вбив двох людей, дали довічне

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 16:00

Суд присяжних засудив чоловіка, який вбив двох людей у столиці, до довічного ув’язнення.

Джерело: прокуратура Києва.      

Дослівно: "Судом присяжних до довічного позбавлення волі засуджено 34-річного чоловіка, викритого у вчиненні двох умисних вбивств на території столиці".

Деталі: Вирок виніс Подільський райсуд Києва.

Відзначається, що серія злочинів відбулася на початку 2016 року. 5 січня зловмисник через побутовий конфлікт позбавив життя свого товариша, заподіявши йому множинні ножові поранення.

За декілька днів, 9 січня, цей же чоловік з особливою жорстокістю розправився з іншим своїм знайомим, у квартирі якого переховувався.

Під час оперативно-розшукових заходів зловмисника затримали.

З’ясувалося, що вказаний громадян вже був раніше засуджений за замах на вбивство до 9 років позбавлення волі.

Українська правда
Теми: Київсудвбивство
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