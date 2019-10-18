Мужчине, который убил двух человек, дали пожизненное

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Пятница, 18 октября 2019, 16:00

Суд присяжных приговорил мужчину, который убил двух человек в столице, к пожизненному заключению.

Источник: прокуратура Киева.

Дословно: "Судом присяжных к пожизненному лишению свободы приговорен 34-летний мужчина, уличенный в совершении двух умышленных убийств на территории столицы".

Детали: Приговор вынес Подольский райсуд Киева.

Отмечается, что серия преступлений состоялась в начале 2016 года. 5 января злоумышленник из-за бытового конфликта лишил жизни своего товарища, причинив ему множественные ножевые ранения.

Через несколько дней, 9 января, этот же человек с особой жестокостью расправился с другим своим знакомым, в квартире которого скрывался.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника задержали.

Выяснилось, что указанный граждан уже был ранее судим за покушение на убийство к 9 годам лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: Киев суд убийство


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