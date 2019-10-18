Синоптик пообіцяла погоду без важливого осіннього атрибута
У вихідні дні в Україні збережеться суха і тепла погода з високою денною температурою, хоча вранці буде по-осінньому свіжо і туманно.
Джерело: "Інтерфакс-Україна", синоптик Наталка Діденко
Деталі: Очікується погода без опадів. Вітер південний, південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9°, на узбережжі морів до 12°, вдень 17-22°.
У Києві в суботу – без опадів. Температура вночі 7-9°, вдень 20-22°.
20 жовтня на території України – схожа ситуація. Температура вночі 4-9°, на крайньому заході та півдні країни до 12°; вдень 17-22°, на Закарпатті та Прикарпатті місцями до 25°.
У Києві – без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 20-22°.
За даними Діденко, наступний тиждень почнеться так само, ближче відчутне похолодання, проте не суттєво, до +15 +19 градусів, очікується 23 жовтня.
Пряма мова: "У найближчій перспективі, до кінця наступного тижня, дощів в Україні не видно. Взагалі. ..схоже,"бабине літо" намірилося перейти плавно в "бабину зиму".
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