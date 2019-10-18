Синоптик пообіцяла погоду без важливого осіннього атрибута

У вихідні дні в Україні збережеться суха і тепла погода з високою денною температурою, хоча вранці буде по-осінньому свіжо і туманно.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", синоптик Наталка Діденко

Деталі: Очікується погода без опадів. Вітер південний, південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9°, на узбережжі морів до 12°, вдень 17-22°.

У Києві в суботу – без опадів. Температура вночі 7-9°, вдень 20-22°.

20 жовтня на території України – схожа ситуація. Температура вночі 4-9°, на крайньому заході та півдні країни до 12°; вдень 17-22°, на Закарпатті та Прикарпатті місцями до 25°.

У Києві – без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 20-22°.

За даними Діденко, наступний тиждень почнеться так само, ближче відчутне похолодання, проте не суттєво, до +15 +19 градусів, очікується 23 жовтня.

Пряма мова: "У найближчій перспективі, до кінця наступного тижня, дощів в Україні не видно. Взагалі. ..схоже,"бабине літо" намірилося перейти плавно в "бабину зиму".