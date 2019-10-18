Синоптик пообещала погоду без важного осеннего атрибута

В выходные дни в Украине сохранится сухая и теплая погода с высокой дневной температурой, хотя по утрам будет по-осеннему свежо и туманно.

Источник: "Интерфакс-Украина", синоптик Наталья Диденко



Детали: Ожидается погода без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9°, на побережье морей до 12°, днем 17-22°.



В Киеве в субботу – без осадков. Температура ночью 7-9°, днем 20-22°.



20 октября на территории Украины – схожая ситуация. Температура ночью 4-9°, на крайнем западе и юге страны до 12°; днем 17-22°, в Закарпатье и Прикарпатье местами до 25°.



В Киеве – без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 20-22°.

По данным Диденко, следующая неделя начнется так же, ближе ощутимое похолодание, однако не существенно, до +15 +19 градусов, ожидается 23 октября.

Прямая речь: "В ближайшей перспективе, до конца следующей недели, дождей в Украине не видно. Вообще. ..похоже, "бабье лето" вознамерилось перейти плавно в "бабью зиму".