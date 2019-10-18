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"Укроборонпром" звільнив директора Київського бронетанкового заводу

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 17:25
Укроборонпром звільнив директора Київського бронетанкового заводу

Державний концерн "Укроборонпром" звільнив Вадима Шкавра – директора ДП "Київський бронетанковий завод", через загрозу зриву виконання державних замовлень.

Джерело: пресслужба "Укроборонпрому"

Дослівно у коментарі пресслужби концерну: "Київське бронетанкове підприємство нині перебуває в нестабільному фінансово-економічному становищі та має загрози невиконання контрактів з державними замовниками. Такі результати управління підприємством є достатніми для прийняття відповідного рішення".

Деталі: Концерн вже оголосив відбір на посаду керівника цього підприємства. Виконувачем обов’язків очільника ДП "Київський бронетнаковий завод" призначено Синявського Володимира, який був заступником директора з виробництва.

ДП "Київський бронетанковий завод" спеціалізується на виробництві легкого бронетанкового озброєння, капітальному ремонті та модернізації бронетанкової, інженерної та бойової техніки, ракетно-артилерійського озброєння, виготовлення запасних частин для бронетанкового озброєння і техніки.

Нагадаємо: 

  • 24 червня "Наші гроші" з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва повідомляли, що Державне бюро розслідувань підозрює посадовців ДП "Київський бронетанковий завод" в привласненні коштів через угоди з ТОВ "Торгів дім "Партсет" щодо ремонту та закупівлі деталей до бронетранспортерів на 9,14 млн грн.
  • ДП "Київський бронетанковий завод" заявляє, що не купував своїх же запчастин за завищеними цінами та називає інформацію "Наших грошей" брехливою.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкроборонпромКиїв
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