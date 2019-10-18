"Укроборонпром" уволил директора Киевского бронетанкового завода

Государственный концерн "Укроборонпром" уволил Вадима Шкавро - директора ГП "Киевский бронетанковый завод" из-за угрозы срыва выполнения государственных заказов.

Источник: пресс-служба "Укроборонпрома"

Дословно в комментарии прессслужбы концерна: "Киевское бронетанковое предприятие сейчас находится в нестабильном финансово-экономическом положении и имеет угрозу невыполнения контрактов с государственными заказчиками. Такие результаты управления предприятием являются достаточными для принятия соответствующего решения".

Детали: Концерн уже объявил отбор на должность руководителя этого предприятия. Исполняющим обязанности главы ГП "Киевский бронетнаковий завод" назначен Владимир Синявский, который был заместителем директора по производству.

ГП "Киевский бронетанковый завод" специализируется на производстве легкого бронетанкового вооружения, капитальном ремонте и модернизации бронетанковой, инженерной и боевой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, изготовлении запасных частей для бронетанкового вооружения и техники.

Напомним: