МВФ планує надіслати місію до України через пару тижнів
Міжнародний валютний фонд планує направити місію в Україну через кілька тижнів, щоб продовжити обговорювати реформи.
Джерело: Голос Америки з посиланням на брифінг директора Європейського департаменту МВФ Пола Томсена
Пряма мова Томсена: "Обговорення з урядом (України – ред..) йдуть добре і ми плануємо направити місію до України через пару тижнів, щоб продовжити обговорювати деталі реформ.
Зараз діє програма – це відносно короткострокова програма "стенд-бай", метою якої було забезпечити перехідний період і допомогти зберегти здобутки в макроекономіці поки відбувались вибори і формувався новий уряд".
Деталі: Цього тижня у Вашингтоні відбуваються збори Світового банку та МВФ. В рамках зборів, українська делегація продовжує переговори з нової програми МВФ.
Томсен зазначив, що в українському уряді зацікавлені в продовженні відносин з Фондом і через те, що основні проблеми України більш довгострокові і структурні, вони хочуть трирічну програму.
За його словами, саме це зараз є предметом обговорень у Вашингтоні. Обсяги ще не обговорюються, зазначив він.
Серед пріоритетів програми чиновник МВФ назвав збереження макроекономічної стабільності та незалежності Національного банку.
Пряма мова: "Один з ключових факторів – величезні зміни у діяльності Національного банку, модернізація центрального банку, включаючи його незалежність. Абсолютно необхідно це зберегти стосовно монетарної політики і нагляду за фінансовим сектором".
В політиці стосовно Приватбанку, "уряд має продовжити зусилля з обмеження збитків для платників податків".
Серед структурних реформ пріоритетне значення має земельна реформа та боротьба з корупцією.
Пряма мова: "Другий блок питань – структурні реформи. Тут ми обговорюємо низку питань, серед яких реформа ринку землі, особливо важливим є подолання корупції і це питання все ще розглядається. Ще одне важливе питання – відкриття економіки. Є багато монополізованих структур".
Посадовець пояснив, що більш висока оцінка економічного зростання України з боку МВФ є відображенням гарних економічних показників в Україні, однак, зростання має бути ще швидшим, щоб надолужити відставання.
Пряма мова: "Важливо пам'ятати, що Україна досягла значного рівня макроекономічної стабільності за останні роки. Україна показує відносно гарне економічне зростання. Я говорю відносно, бо з точки зору довгострокової перспективи, Україна може досягти кращих результатів з огляду на достатньо низьку базу для порівняння і можливість, щоб наздогнати. Викликом є структурні реформи, метою яких є підвищення продуктивності".
Нагадаємо:
- Місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві 12-26 вересня, результатом цього став анонс нової програми співпраці, яку ще мають обговорити.
- Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук очікує, що нову програму співпраці з МВФ підпишуть у грудні.
- 15 жовтня українська делегація полетіла до Сполучених Штатів Америки на переговори з Міжнародним валютним фондом та іншими фінансовими інституціями.