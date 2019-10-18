МВФ планує надіслати місію до України через пару тижнів

Міжнародний валютний фонд планує направити місію в Україну через кілька тижнів, щоб продовжити обговорювати реформи.

Джерело: Голос Америки з посиланням на брифінг директора Європейського департаменту МВФ Пола Томсена

Пряма мова Томсена: "Обговорення з урядом (України – ред..) йдуть добре і ми плануємо направити місію до України через пару тижнів, щоб продовжити обговорювати деталі реформ.

Зараз діє програма – це відносно короткострокова програма "стенд-бай", метою якої було забезпечити перехідний період і допомогти зберегти здобутки в макроекономіці поки відбувались вибори і формувався новий уряд".

Деталі: Цього тижня у Вашингтоні відбуваються збори Світового банку та МВФ. В рамках зборів, українська делегація продовжує переговори з нової програми МВФ.

Томсен зазначив, що в українському уряді зацікавлені в продовженні відносин з Фондом і через те, що основні проблеми України більш довгострокові і структурні, вони хочуть трирічну програму.

За його словами, саме це зараз є предметом обговорень у Вашингтоні. Обсяги ще не обговорюються, зазначив він.

Серед пріоритетів програми чиновник МВФ назвав збереження макроекономічної стабільності та незалежності Національного банку.

Пряма мова: "Один з ключових факторів – величезні зміни у діяльності Національного банку, модернізація центрального банку, включаючи його незалежність. Абсолютно необхідно це зберегти стосовно монетарної політики і нагляду за фінансовим сектором".

В політиці стосовно Приватбанку, "уряд має продовжити зусилля з обмеження збитків для платників податків".

Серед структурних реформ пріоритетне значення має земельна реформа та боротьба з корупцією.

Пряма мова: "Другий блок питань – структурні реформи. Тут ми обговорюємо низку питань, серед яких реформа ринку землі, особливо важливим є подолання корупції і це питання все ще розглядається. Ще одне важливе питання – відкриття економіки. Є багато монополізованих структур".

Посадовець пояснив, що більш висока оцінка економічного зростання України з боку МВФ є відображенням гарних економічних показників в Україні, однак, зростання має бути ще швидшим, щоб надолужити відставання.

Пряма мова: "Важливо пам'ятати, що Україна досягла значного рівня макроекономічної стабільності за останні роки. Україна показує відносно гарне економічне зростання. Я говорю відносно, бо з точки зору довгострокової перспективи, Україна може досягти кращих результатів з огляду на достатньо низьку базу для порівняння і можливість, щоб наздогнати. Викликом є структурні реформи, метою яких є підвищення продуктивності".

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