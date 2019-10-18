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МВФ планирует направить миссию в Украину через пару недель

Пятница, 18 октября 2019, 18:43

Международный валютный фонд планирует направить миссию в Украину через несколько недель, чтобы продолжить обсуждать реформы.

Источник: Голос Америки со ссылкой на брифинг директора Европейского департамента МВФ Пола Томсена

Прямая речь Томсена: "Обсуждение с правительством (Украины – ред..) идут хорошо и мы планируем направить миссию в Украину через пару недель, чтобы продолжить обсуждать детали реформ.

Сейчас действует программа - это относительно краткосрочная программа "стэнд-бай", целью которой было обеспечить переходный период и помочь сохранить достижения в макроэкономике пока происходили выборы и формировалось новое правительство".

Детали: На этой неделе в Вашингтоне проходит собрание Всемирного банка и МВФ. В рамках собрания, украинская делегация продолжает переговоры о новой программе МВФ.

Томсен отметил, что в украинском правительстве заинтересованы в продолжении отношений с Фондом и потому, что основные проблемы Украины более долгосрочные и структурные, они хотят трехлетнюю программу.

По его словам, именно это сейчас является предметом обсуждений в Вашингтоне. Объемы еще не обсуждаются, отметил он.

Среди приоритетов программы чиновник МВФ назвал сохранение макроэкономической стабильности и независимости Национального банка.

Прямая речь: "Один из ключевых факторов - огромные изменения в деятельности Национального банка, модернизация центрального банка, включая его независимость. Абсолютно необходимо это сохранить относительно монетарной политики и надзора за финансовым сектором".

В политике относительно ПриватБанка, "правительство должно продолжить усилия по ограничению убытков для налогоплательщиков".

Среди структурных реформ приоритетное значение имеет земельная реформа и борьба с коррупцией.

Прямая речь: "Второй блок вопросов - структурные реформы. Здесь мы обсуждаем ряд вопросов, среди которых реформа рынка земли, особенно важным является преодоление коррупции и этот вопрос все еще рассматривается. Еще один важный вопрос - открытие экономики. Есть много монополизированных структур".

Чиновник пояснил, что более высокая оценка экономического роста Украины со стороны МВФ является отражением хороших экономических показателей в Украине, однако, рост должен быть еще быстрее, чтобы наверстать отставание.

Прямая речь: "Важно помнить, что Украина достигла значительного уровня макроэкономической стабильности за последние годы. Украина показывает относительно хороший экономический рост. Я говорю относительно, потому что с точки зрения долгосрочной перспективы, Украина может достичь лучших результатов с учетом достаточно низкой базы для сравнения и возможность, чтобы догнать. Вызовом являются структурные реформы, целью которых является повышение производительности".

Напомним:

  • Миссия Международного валютного фонда работала в Киеве 12-26 сентября, результатом этого стал анонс новой программы сотрудничества, которую еще предстоит обсудить.
  • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ожидает, что новую программу сотрудничества с МВФ подпишут в декабре.
  • 15 октября украинская делегация полетела в Соединенные Штаты Америки на переговоры с Международным валютным фондом и другими финансовыми институтами.

Темы: МВФреформыземляНБУ
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