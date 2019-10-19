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Микитась отримав 200 мільйонів гривень від "мертвих душ" – ДБР

Субота, 19 жовтня 2019, 00:30

Державне бюро розслідувань перевіряє можливе відмивання 200 мільйонів гривень народним депутатом 8 скликання Максимом Микитасем.

Джерело: "Судовий репортер" із посиланням на ухвалу Печерського суду

26 липня 2019 до правоохоронців надійшла заява, що Микитась, начебто, використавши підставних осіб та підробивши документи на отримання корпоративних прав за об’єктами будівництва, незаконно легалізував грошові кошти в розмірі понад 200 млн гривень.

Заявник розповів, що зі ЗМІ дізнався, що нардеп Микитась з метою ухилення від сплати податків та легалізації доходів в розмірі понад 200 мільйонів гривень, отриманих незаконним шляхом, здійснив підробку документів, а саме договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав.

Із відкритих даних заявнику нібито стало відомо, що громадяни, які придбали активи у Микитася, померли у 2015 і 2016 роках.

У декларації за 2016 Микитась звітував про продаж корпоративних прав Володимиру Ярошенку на суму 152,4 мільйонів гривень та продаж цінних паперів Артему Хіжуну на 60,5 мільйонів гривень.

Водночас, за даними управління юстиції Києва, 10 жовтня 2016 зареєстровано смерть громадянина Ярошенка, 1969 р.н. Крім того, 16 листопада 2015 складено актовий запис про смерть громадянина Хіжуна, 1980 р.н.

У вересні 2019 Печерський суд дав слідчому ДБР доступ до документів Державної податкової служби України щодо Микитася і померлих Ярошенка і Хіжуна. З’ясовуються адреси реєстрації/проживання, засоби зв’язку, дані про суб’єкти господарювання, в яких вказані особи працювали чи були засновниками, інформація про джерела та розмір їх доходів, відомості про банківські рахунки, сплачені податки.

Нагадаємо:

  • За даними розслідування програми "Схеми", право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма, пов’язана із нардепом Максимом Микитасем – відомим столичним забудовником, який є екс-керівником корпорації "Укрбуд".
  • У 2017 році мер Києва Віталій Кличко прилетів з Неаполя до Києва на приватному літаку разом з відомими столичними забудовниками. Крім Кличка, на борту були нардеп і керівник державної корпорації "Укрбуд" Максим Микитась з дружиною.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радасуд
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