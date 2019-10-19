В Італії знов фіксують виверження вулкану. Влада закрила небо

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Субота, 19 жовтня 2019, 00:57

На Сицилії в п'ятницю, 18 жовтня зафіксували нове виверження вулкана Етна. 

Джерело: агентство ANSA.

У зв'язку з ситуацією було вирішено закрити два сектори авіапростору над аеропортом Катанії.

"Кризовий підрозділ аеропорту Катанії у п’ятницю закрив два сектори свого повітряного простору", - повідомляє агентство.

Аеропорт приймає тільки 4 рейси на годину, тоді як кількість вильотів вирішили не обмежувати.

Нагадаємо:

  • На Сицилії відновив активність вулкан Етна, частину повітряного простору над містом Катанія довелося закрити.
  • Виверження вулкану відбулося 11 жовтня після 6 ранку і супроводжувалося невеликими вибухами і потужним викидом вулканічного попелу. Стовпи сірого диму було добре помітно над Етною.

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Теми: Італія катастрофи


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