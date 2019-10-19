В Італії знов фіксують виверження вулкану. Влада закрила небо
На Сицилії в п'ятницю, 18 жовтня зафіксували нове виверження вулкана Етна.
Джерело: агентство ANSA.
У зв'язку з ситуацією було вирішено закрити два сектори авіапростору над аеропортом Катанії.
"Кризовий підрозділ аеропорту Катанії у п’ятницю закрив два сектори свого повітряного простору", - повідомляє агентство.
Аеропорт приймає тільки 4 рейси на годину, тоді як кількість вильотів вирішили не обмежувати.
Нагадаємо:
- На Сицилії відновив активність вулкан Етна, частину повітряного простору над містом Катанія довелося закрити.
- Виверження вулкану відбулося 11 жовтня після 6 ранку і супроводжувалося невеликими вибухами і потужним викидом вулканічного попелу. Стовпи сірого диму було добре помітно над Етною.
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