В Італії знов фіксують виверження вулкану. Влада закрила небо

На Сицилії в п'ятницю, 18 жовтня зафіксували нове виверження вулкана Етна.

Джерело: агентство ANSA.

У зв'язку з ситуацією було вирішено закрити два сектори авіапростору над аеропортом Катанії.

"Кризовий підрозділ аеропорту Катанії у п’ятницю закрив два сектори свого повітряного простору", - повідомляє агентство.

Аеропорт приймає тільки 4 рейси на годину, тоді як кількість вильотів вирішили не обмежувати.

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