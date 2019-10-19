В Италии вновь фиксируют извержения вулкана. Власти закрыли небо
Суббота, 19 октября 2019, 00:57
На Сицилии в пятницу, 18 октября зафиксировали новое извержение вулкана Этна.
Источник: агентство ANSA.
В связи с ситуацией было решено закрыть два сектора авиапространства над аэропортом Катании.
"Кризисное подразделение аэропорта Катании в пятницу закрыло два сектора своего воздушного пространства", - пишет агентство.
Аэропорт принимает только 4 рейса в час, в то время как количество вылетов решили не ограничивать.
Напомним:
- На Сицилии возобновил активность вулкан Этна, часть воздушного пространства над городом Катания пришлось закрыть.
- Извержение вулкана произошло 11октября после 6 утра и сопровождалось небольшими взрывами и мощным выбросом вулканического пепла. Столбы серого дыма были хорошо заметны над Этной.