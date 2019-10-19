В Италии вновь фиксируют извержения вулкана. Власти закрыли небо

На Сицилии в пятницу, 18 октября зафиксировали новое извержение вулкана Этна.

Источник: агентство ANSA.

В связи с ситуацией было решено закрыть два сектора авиапространства над аэропортом Катании.

"Кризисное подразделение аэропорта Катании в пятницу закрыло два сектора своего воздушного пространства", - пишет агентство.

Аэропорт принимает только 4 рейса в час, в то время как количество вылетов решили не ограничивать.

Напомним: