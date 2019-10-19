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В Италии вновь фиксируют извержения вулкана. Власти закрыли небо

Суббота, 19 октября 2019, 00:57
В Италии вновь фиксируют извержения вулкана. Власти закрыли небо

На Сицилии в пятницу, 18 октября зафиксировали новое извержение вулкана Этна. 

Источник: агентство ANSA.

В связи с ситуацией было решено закрыть два сектора авиапространства над аэропортом Катании.

"Кризисное подразделение аэропорта Катании в пятницу закрыло два сектора своего воздушного пространства", - пишет агентство.

Аэропорт принимает только 4 рейса в час, в то время как количество вылетов решили не ограничивать.

Напомним:

  • На Сицилии возобновил активность вулкан Этна, часть воздушного пространства над городом Катания пришлось закрыть.
  • Извержение вулкана произошло 11октября после 6 утра и сопровождалось небольшими взрывами и мощным выбросом вулканического пепла. Столбы серого дыма были хорошо заметны над Этной.

Темы: Италиякатастрофы
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