На сході Афганістану загинули понад 60 осіб
Унаслідок вибухів в одній із мечетей на сході Афганістану загинули щонайменше 62 людини, ще понад 30 отримали поранення.
Джерело: The guardian з посиланням на речника губернатора
В одній з мечетей у провінції Нангархар на сході Афганістану в п'ятницю, 18 жовтня, пролунали вибухи.
Як повідомив речник губернатора провінції, внаслідок нападу в районі Хаска Міна загинули щонайменше 62 людини, ще не менше 36-ти отримали поранення/
За словами речника, внаслідок вибухів обвалився дах мечеті. Це трапилося під час проведення п'ятничної молитви, на яку зібралися близько 250 вірян. Що саме спричинило вибухи, поки достеменно невідомо.
Поки жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за обстріл.
Нагадаємо:
- За даними Місії ООН, цьогоріч жертвами збройного протистояння та насильства в Афганістані стали 8239 цивільних.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua