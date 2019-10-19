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На сході Афганістану загинули понад 60 осіб

Субота, 19 жовтня 2019, 02:37

Унаслідок вибухів в одній із мечетей на сході Афганістану загинули щонайменше 62 людини, ще понад 30 отримали поранення.

Джерело: The guardian з посиланням на речника губернатора

В одній з мечетей у провінції Нангархар на сході Афганістану в п'ятницю, 18 жовтня, пролунали вибухи. 

Як повідомив речник губернатора провінції, внаслідок нападу в районі Хаска Міна загинули щонайменше 62 людини, ще не менше 36-ти отримали поранення/

За словами речника, внаслідок вибухів обвалився дах мечеті. Це трапилося під час проведення п'ятничної молитви, на яку зібралися близько 250 вірян. Що саме спричинило вибухи, поки достеменно невідомо. 

Поки жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за обстріл.

Нагадаємо:

  • За даними Місії ООН, цьогоріч жертвами збройного протистояння та насильства в Афганістані стали 8239 цивільних.

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістантеракт
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