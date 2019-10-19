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На востоке Афганистана погибли более 60 человек

Суббота, 19 октября 2019, 02:37

В результате взрывов в одной из мечетей на востоке Афганистана погибли по меньшей мере 62 человека, еще более 30 получили ранения.

Источник: The guardian со ссылкой на представителя губернатора

В одной из мечетей в провинции Нангархар на востоке Афганистана в пятницу, 18 октября, прогремели взрывы.

Как сообщил пресс-секретарь губернатора провинции, в результате нападения в районе Хаска Мина погибли по меньшей мере 62 человека, еще не менее 36-ти получили ранения.

По словам спикера, в результате взрывов обрушилась крыша мечети. Это случилось во время проведения пятничной молитвы, на которую собрались около 250 верующих. Что именно послужило причиной взрыва, пока неизвестно.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за обстрел.

Напомним:

  • По данным Миссии ООН, в этом году жертвами вооруженного противостояния и насилия в Афганистане стали 8239 гражданских.

Темы: Афганистантеракт
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