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ОБСЄ виявила в окупованому Дебальцевому 40 вагонів вугілля

Субота, 19 жовтня 2019, 05:57

Безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ виявив біля залізничної станції в окупованому Дебальцевому потяг із 40 вагонами вугілля.

Джерело: Укрінформ

16 жовтня біля залізничної станції в селищі Дебальцеве БПЛА СММ виявив потяг, до складу якого входило 50 пустих вагонів для вугілля і дизельний локомотив, що рухався у східному напрямку. Біля тієї ж станції БПЛА виявив потяг із 40 повністю завантаженими вугіллям вагонами, що стояв без локомотива - йдеться у звіті.

Теми: Донбасвугілля
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