ОБСЕ обнаружила в оккупированном Дебальцево поезд с углем

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Суббота, 19 октября 2019, 05:57

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружил возле железнодорожной станции в оккупированном Дебальцево поезд из 40 вагонами угля.

Источник: Укринформ.

16 октября около железнодорожной станции в поселке Дебальцево БПЛА СММ обнаружил поезд, в состав которого входило 50 пустых вагонов для угля и дизельный локомотив, двигавшийся в восточном направлении. Возле той же станции БПЛА обнаружил поезд с 40 полностью груженными углем вагонами, стоял без тепловоза - говорится в отчете.

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Темы: Донбасс уголь


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