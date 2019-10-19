Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружил возле железнодорожной станции в оккупированном Дебальцево поезд из 40 вагонами угля.

Источник: Укринформ.

16 октября около железнодорожной станции в поселке Дебальцево БПЛА СММ обнаружил поезд, в состав которого входило 50 пустых вагонов для угля и дизельный локомотив, двигавшийся в восточном направлении. Возле той же станции БПЛА обнаружил поезд с 40 полностью груженными углем вагонами, стоял без тепловоза - говорится в отчете.