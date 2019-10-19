Гвоздик програв росіянину Бетербієву бій за два пояси чемпіона світу

Українець Олександр Гвоздик програв об`єднавчий бій за чемпіонські пояси за версіями WBC та IBF у напівважкій вазі.

Гвоздик, котрий володів чемпіонським титулом за версією WBC, у 10 раунді зазнав дострокової поразки від росіянина Артура Бетербієва технічним нокаутом.

Бій пройшов у суботу 19 жовтня зранку за київським часом у Філадельфії.

Вже у кінцівці першого раунду рефері рингу відрахував українцю нокдаун, після того як він перечепився через ногу росіянина. Втім, перед початком раунду суддя нокдаун скасовує, визнавши свою помилку.

До сьомого раунду обидва боксери видавали майже рівний бій, з великою кількістю викинутих ударів. Бетербієв частіше бив, скорочував дистанцію і цим самим завдав Гвоздику чимало проблем. Українцю не завжди вдавалося тримати комфортну для себе дистанцію і після атак Бетербієва не рятували навіть клінчі, оскільки росіянин був дуже агресивний.

Восьмий раунд був однозначно за українцем, після того як росіянин пропустив серію з джебів, але навіть не похитнувся. У дев`ятому раунді Гвоздик видихався і ледве вистояв в рингу. Бетербієв настирно атакував і пробивав захист українця, знову скорочуючи дистанцію. У десятому раунді знову відчутна перевага Бетербієва і Гвоздик тричі побував у нокдауні. Після цього рефері зупиняє бій, зафіксувавши перемогу Бетербієва технічним нокаутом у десятому раунді.

Для Гвоздика це перша поразка у 17 боях. Для Бетербієва це 15 виграш, причому 100% показник за перемогами нокаутом.