Гвоздик проиграл россиянину Бетербиеву бой за два пояса чемпиона мира

Украинец Александр Гвоздик проиграл объединительный бой за чемпионские пояса по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.

Гвоздик, который владел чемпионским титулом по версии WBC, в 10 раунде потерпел досрочное поражение от россиянина Артура Бетербиева техническим нокаутом.

Бой прошел в субботу 19 октября утром по киевскому времени в Филадельфии.

Уже в концовке первого раунда рефери ринга отсчитал украинцу нокдаун, после того как он споткнулся об ногу россиянина. Впрочем, перед началом раунда судья нокдаун отменяет, признав свою ошибку.

До седьмого раунда оба боксера выдавали почти равный бой, с большим количеством выброшенных ударов. Бетербиев чаще бил, сокращал дистанцию ​​и тем самым нанес Гвоздику немало проблем. Украинский не всегда удавалось держать комфортную для себя дистанцию ​​и после атак Бетербиева не спасали даже клинче, поскольку россиянин был очень агрессивен.

Восьмой раунд был однозначно за украинцем, после того как россиянин пропустил серию из джебов, но даже не пошатнулся. В девятом раунде Гвоздик выдохся и едва выстоял в ринге. Бетербиев настойчиво атаковал и пробивал защиту украинца, вновь сокращая дистанцию. В десятом раунде снова ощутимое преимущество Бетербиева и Гвоздик трижды побывал в нокдауне. После этого рефери останавливает бой, зафиксировав победу Бетербиева техническим нокаутом в десятом раунде.

Для Гвоздика это первое поражение в 17 боях. Для Бетербиева это 15 выигрыш, причем 100% показатель за победами нокаутом.