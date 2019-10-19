У Красноярському краї прорвало дамбу: 15 загиблих

У Красноярському краї (РФ) внаслідок прориву дамби в суботу загинуло 15 осіб, ще 12 госпіталізовано і 13 вважаються зниклими безвісти.

Джерело: Інтерфакс

Деталі: Близько 2 години ночі в районі населеного пункту Щетинкіно Курагінського району Красноярського краю на річці Сейба сталося руйнування дамби технологічної водойми золотодобувної артілі. Вода затопила в селищі два робочих гуртожитки тимчасового типу.

СКР порушив кримінальну справу за ч. 3 ст. 216 КК РФ (порушення правил безпеки при веденні робіт, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб).

"На даний момент 13 загиблих, 12 осіб доставлено до лікарні і 15 вважаються зниклими", - повідомили "Інтерфаксу" в МНС РФ. Пізніше там повідомили, що число загиблих зросло до 15, ще 13 людей вважаються зниклими безвісти.

Всього в постраждалих вагончиках перебувало 76 людей.

Фото МНС РФ

Спеціальна комісія перевірить дотримання техніки безпеки при проживанні і роботі золотодобувної артілі, повідомило "Інтерфаксу" джерело в наглядових органах.

Пряма мова джерела: "Сильні пошкодження отримали два вагончика, де проживали 76 робітників. Вони не були захищені від стихії і взагалі будь-яким чином закріплені і захищені від зовнішнього впливу. Такого роду споруди не є житловими і не призначені для тривалого нічного перебування людей, тим більше в умовах холодного міжсезоння".

Деталі: Слідчі розглядають версію прориву ще однієї дамби в Красноярському краї, яка могла стати причиною прориву в артілі в районі населеного пункту Щетинкіно, повідомила старший помічник керівника Головного управління СК по Красноярському краю і Республіці Хакасія Ольга Шаманська.

У свою чергу голова уряду Красноярського краю Юрій Лапшин повідомив, що дамба була зведена з порушеннями.

Влада Красноярського краю організувала евакуацію жителів селища Щетинкіно.