В Красноярском крае (РФ) вследствие прорыва дамбы в субботу погибло 13 человек.

Источник: Интерфакс

Детали: Около 2 часов ночи в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону, погибло 13 человек.

Всего в пострадавших вагончиках находилось 76 человек.

Специальная комиссия проверит соблюдение техники безопасности при проживании и работе золотодобывающей артели, сообщил "Интерфаксу" источник в надзорных органах.

Прямая речь источника: "Сильные повреждения получили два вагончика, где проживали 76 рабочих. Они не были защищены от стихии и вообще каким-либо образом закреплены и защищены от внешнего воздействия. Такого рода сооружения не являются жилыми и не предназначены для длительного ночного пребывания людей тем более в условиях холодного межсезонья".

Детали: Следователи рассматривают версию прорыва ещё одной дамбы в Красноярском крае, которая могла стать причиной прорыва в артеле в районе населенного пункта Щетинкино, сообщила старший помощник руководителя Главного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольга Шаманская.

В свою очередь председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин сообщил, что дамба была возведена с нарушениями.

Власти Красноярского края организовали эвакуацию жителей поселка Щетинкино.