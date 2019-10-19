В Красноярском крае (РФ) вследствие прорыва дамбы в субботу погибло 15 человек, еще 12 доставлены в больницы и 13 числятся пропавшими без вести.

Источник: Интерфакс

Детали: Около 2 часов ночи в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

"На данный момент 13 погибших, 12 человек доставлены в больницы и 15 числятся пропавшими", - сообщили "Интерфаксу" в МЧС РФ. Позже там сообщили, что число погибших возросло до пятнадцати, еще 13 человек числятся пропавшими без вести.

Всего в пострадавших вагончиках находилось 76 человек.

Фото МЧС РФ

Специальная комиссия проверит соблюдение техники безопасности при проживании и работе золотодобывающей артели, сообщил "Интерфаксу" источник в надзорных органах.

Прямая речь источника: "Сильные повреждения получили два вагончика, где проживали 76 рабочих. Они не были защищены от стихии и вообще каким-либо образом закреплены и защищены от внешнего воздействия. Такого рода сооружения не являются жилыми и не предназначены для длительного ночного пребывания людей тем более в условиях холодного межсезонья".

Детали: Следователи рассматривают версию прорыва ещё одной дамбы в Красноярском крае, которая могла стать причиной прорыва в артеле в районе населенного пункта Щетинкино, сообщила старший помощник руководителя Главного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольга Шаманская.

В свою очередь председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин сообщил, что дамба была возведена с нарушениями.

Власти Красноярского края организовали эвакуацию жителей поселка Щетинкино.