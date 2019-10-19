Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Красноярском крае прорвало дамбу: 15 погибших

Суббота, 19 октября 2019, 09:42
В Красноярском крае прорвало дамбу: 15 погибших
МЧС РФ

В Красноярском крае (РФ) вследствие прорыва дамбы в субботу погибло 15 человек, еще 12 доставлены в больницы и 13 числятся пропавшими без вести.

Источник: Интерфакс

Детали: Около 2 часов ночи в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

"На данный момент 13 погибших, 12 человек доставлены в больницы и 15 числятся пропавшими", - сообщили "Интерфаксу" в МЧС РФ. Позже там сообщили, что число погибших возросло до пятнадцати, еще 13 человек числятся пропавшими без вести.

Всего в пострадавших вагончиках находилось 76 человек.

 
Фото МЧС РФ

Специальная комиссия проверит соблюдение техники безопасности при проживании и работе золотодобывающей артели, сообщил "Интерфаксу" источник в надзорных органах.

Прямая речь источника: "Сильные повреждения получили два вагончика, где проживали 76 рабочих. Они не были защищены от стихии и вообще каким-либо образом закреплены и защищены от внешнего воздействия. Такого рода сооружения не являются жилыми и не предназначены для длительного ночного пребывания людей тем более в условиях холодного межсезонья".

Детали: Следователи рассматривают версию прорыва ещё одной дамбы в Красноярском крае, которая могла стать причиной прорыва в артеле в районе населенного пункта Щетинкино, сообщила старший помощник руководителя Главного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольга Шаманская.

В свою очередь председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин сообщил, что дамба была возведена с нарушениями.

Власти Красноярского края организовали эвакуацию жителей поселка Щетинкино.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
Последние новости
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
Все новости...
Реклама: