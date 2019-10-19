В Красноярском крае прорвало дамбу: 15 погибших
В Красноярском крае (РФ) вследствие прорыва дамбы в субботу погибло 15 человек, еще 12 доставлены в больницы и 13 числятся пропавшими без вести.
Источник: Интерфакс
Детали: Около 2 часов ночи в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.
СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
"На данный момент 13 погибших, 12 человек доставлены в больницы и 15 числятся пропавшими", - сообщили "Интерфаксу" в МЧС РФ. Позже там сообщили, что число погибших возросло до пятнадцати, еще 13 человек числятся пропавшими без вести.
Всего в пострадавших вагончиках находилось 76 человек.
Специальная комиссия проверит соблюдение техники безопасности при проживании и работе золотодобывающей артели, сообщил "Интерфаксу" источник в надзорных органах.
Прямая речь источника: "Сильные повреждения получили два вагончика, где проживали 76 рабочих. Они не были защищены от стихии и вообще каким-либо образом закреплены и защищены от внешнего воздействия. Такого рода сооружения не являются жилыми и не предназначены для длительного ночного пребывания людей тем более в условиях холодного межсезонья".
Детали: Следователи рассматривают версию прорыва ещё одной дамбы в Красноярском крае, которая могла стать причиной прорыва в артеле в районе населенного пункта Щетинкино, сообщила старший помощник руководителя Главного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольга Шаманская.
В свою очередь председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин сообщил, что дамба была возведена с нарушениями.
Власти Красноярского края организовали эвакуацию жителей поселка Щетинкино.