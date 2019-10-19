Барселону сколихнули заворушення у п'яту ніч протестів сепаратистів

Сотні протестувальників протистояли поліції в центрі Барселони в п'ятницю, встановлюючи вогняні барикади і кидаючи каміння в силовиків. Це був п'ятий поспіль день заворушень після ув'язнення каталонських лідерів сепаратистів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Насильство відбулося після здебільшого мирної демонстрації, яка зібрала на вулицях столиці Каталонії понад півмільйона людей.

Коли настала ніч, молоді люди в масках перекрили широкий бульвар поруч із міським штабом поліції, підпаливши великі сміттєві баки та влаштувавши град із каміння, бляшанок й пляшок у бік масованих ліній силовиків.

Палаючі перешкоди та металеві бар'єри були встановлені на інших вулицях, відділення банку Banco Santander було розграбовано.

Поліція відповіла неодноразовими залпами пінних куль, димовими гранатами та сльозоточивим газом, які вкривали територію густим задушливим димом. Водомет патрулював територію, але головне його завдання - гасити полум'я, а не розганяти заворушення.

Чиновники заявили, що відбулися сутички як мінімум у чотирьох інших містечках та містах Каталонії, найбагатшому регіоні Іспанії на крайньому північному сході країни.

Чиновники з охорони здоров'я заявили, що в конфронтаціях постраждали 62 людини, зокрема 41 в Барселоні. Телебачення показало, як поліцейського відтягують колегу в непритомному стані. Його стан наразі невідомий.

Чинний міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка заявив, що з понеділка постраждало 207 поліцейських, пошкоджено 107 поліцейських машин та спалено 800 контейнерів.

За останні п’ять днів у регіоні затримали близько 128 осіб, і Гранде-Марласка попередив, що їм заколотникам загрожує до шести років ув'язнення.

Це найстрашніші подібні заворушення в Іспанії за десятиліття, і Міністерство внутрішніх справ надіслало посилення поліції до Барселони, щоб спробувати вгамувати наростаючий хаос.

"Цей вид насильства є безпрецедентним у Каталонії, ці люди не є сепаратистами", - заявив Мігель Бух, голова каталонської служби внутрішніх справ та член партії, яка виступає за незалежність.