Барселону всколыхнули беспорядки в пятую ночь протестов сепаратистов

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Суббота, 19 октября 2019, 10:29

Сотни протестующих противостояли полиции в центре Барселоны в пятницу, устанавливая огненные баррикады и бросая камни в силовиков. Это был пятый подряд день беспорядков после ареста каталонских лидеров сепаратистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Насилие произошло после в основном мирной демонстрации, которая собрала на улицах столицы Каталонии более полумиллиона человек.

Когда наступила ночь, молодые люди в масках перекрыли широкий бульвар рядом с городским штабом полиции, подожгли большие мусорные баки и устроили град из камней, банок и бутылок в сторону массированных линий силовиков.

Горящие препятствия и металлические барьеры были установлены на других улицах, отделение банка Banco Santander было разграблено.

Полиция ответила неоднократными залпами пенных шаров, дымовыми гранатами и слезоточивым газом, которые покрывали территорию густым удушающим дымом. Водомет патрулировал территорию, но главная его задача - тушить пламя, а не разгонять беспорядки.

Чиновники заявили, что произошли столкновения как минимум в четырех других городах и городах Каталонии, самом богатом регионе Испании на крайнем северо-востоке страны.

Чиновники по охране здоровья заявили, что в конфронтациях пострадали 62 человека, в том числе 41 - в Барселоне. Телевидение показало, как полицейские оттягивают коллегу в бессознательном состоянии. Его судьба пока неизвестна.

Действующий министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что с понедельника пострадало 207 полицейских, повреждены 107 полицейских машин и сожжено 800 контейнеров.

За последние пять дней в регионе задержали около 128 человек, и Гранде-Марласка предупредил, что мятежникам грозит до шести лет заключения.

Это самые сильные подобные беспорядки в Испании за десятилетие, и Министерство внутренних дел направило усиление полиции в Барселону, чтобы попытаться успокоить нарастающий хаос.

"Этот вид насилия является беспрецедентным в Каталонии, эти люди не являются сепаратистами", - заявил Мигель Бух, председатель каталонской службы внутренних дел и член партии, выступающей за независимость.

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Темы: Испания


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