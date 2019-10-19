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Поліцейські 4 години катували людину через суперечку – Труба

Субота, 19 жовтня 2019, 10:50
Поліцейські 4 години катували людину через суперечку – Труба

Слідчі Київського теруправління ДБР повідомили про підозру у катуванні двом поліцейським Васильківського відділу поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

Джерело: Telegram-канал директора ДБР Романа Труби

Дослівно: "Історія жахлива і жорстока, відбулася ще в грудні минулого року. Причина катувань – більш, ніж безглузда. Чоловік на зупинці громадського транспорту почав словесний спір з правоохоронцями. У відповідь вони застосували сльозогінний газ і почали бити людину прикладом автомата. На відео добре видно, що людей в погонах зовсім не бентежить кількість перехожих та автомобілів навколо. Вони цинічно продовжують застосовувати силу.

Далі – більше. Поліцейські надягли на потерпілого кайданки, вивезли його на безлюдну місцевість Васильківського району Київщини, де продовжили жорстоко бити. Дійшло до того, що горе-поліцейські закрили людину в багажнику, вдаривши прикладом згаданого автомата по голові. Тривали всі ці знущання близько чотирьох годин".

Деталі: За словами Труби, родичі чоловіка його розшукували і, сподіваючись на допомогу, зверталися до того самого Васильківського відділу поліції. Поліцейські повернули потерпілого саме туди, виписавши йому протоколи про адмінпорушення.

Голова ДБР додав, що злочин хотіли приховати.

Українська правда

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Теми: ДБРполіція
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