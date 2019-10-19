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Полицейские 4 часа пытали человека из-за спора – Труба

Суббота, 19 октября 2019, 10:50
Полицейские 4 часа пытали человека из-за спора – Труба

Следователи Киевского теруправления ГБР сообщили о подозрении в пытках двум полицейским Васильковского отдела полиции ГУ Нацполиции в Киевской области.

Источник: Telegram-канал директора ГБР Романа Трубы

Дословно: "История ужасная и жестокая, произошла еще в декабре прошлого года. Причина пыток – более, чем бессмысленная. Мужчина на остановке общественного транспорта начал словесный спор с правоохранителями. В ответ они применили слезоточивый газ и начали бить прикладом автомата. На видео хорошо видно, что людей в погонах совсем не смущает количество прохожих и автомобилей вокруг. Они цинично продолжают применять силу.

Дальше – больше. Полицейские надели на потерпевшего наручники, вывезли его на безлюдную местность Васильковского района Киевской области, где продолжили жестоко бить. Дошло до того, что горе-полицейские закрыли человека в багажнике, ударив прикладом упомянутого автомата по голове. Продолжались все эти издевательства около четырех часов".

Детали: По словам Трубы, родственники мужчины его разыскивали и, надеясь на помощь, обращались в тот же Васильковский отдел полиции. Полицейские вернули потерпевшего именно туда, выписав ему протоколы об админнарушении.

Председатель ГБР добавил, что преступление хотели скрыть.

Украинская правда

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Темы: ГБРполиция
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