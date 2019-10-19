Судний день Brexit: парламент Британії голосуватиме за угоду з ЄС

У суботу, 19 жовтня, на позачерговому засіданні британського парламенту відбудеться голосування, яке може визначити порядок виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прем'єр Британії Борис Джонсон намагатиметься отримати від парламенту схвалення договору, який він уклав у Брюсселі в четвер.

Водночас сотні тисяч людей повинні прийти під парламент, вимагаючи нового референдуму про членство в ЄС.

Джонсон представив голосування в парламенті як останній шанс забезпечити впорядкований Brexit. Хоча за законом він зобов'язаний домагатися відтермінування Brexit, якщо його угода провалиться, Джонсон сказав, що Велика Британія все-таки вийде 31 жовтня. Він не пояснив, як це зробити.

У "суперсуботу", як назвали нинішнє засідання парламенту, Джонсон повинен заручитися підтримкою 320 законодавців, проте опоненти готують для нього максимальний політичний збиток перед виборами, що нависають.

Якщо Джонсону не вдасться, він зіткнеться з розплутуванням Brexit після того, як неодноразово обіцяв, що виведе країну з ЄС і що він це "зробить або помре" - 31 жовтня.