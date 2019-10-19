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Судный день Brexit: парламент Британии намерен голосовать по соглашению с ЕС

Суббота, 19 октября 2019, 11:53

В субботу, 19 октября, на внеочередном заседании британского парламента состоится голосование, которое может определить порядок выхода Великобритании из Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Премьер Британии Борис Джонсон будет пытаться получить от парламента одобрение договора, который он заключил в Брюсселе в четверг.

В то же время сотни тысяч людей должны прийти к парламенту, требуя нового референдума о членстве в ЕС.

Джонсон представил голосование в парламенте как последний шанс обеспечить упорядоченный Brexit. Хотя по закону он обязан добиваться отсрочки Brexit, если его сделка провалится, Джонсон сказал, что Великобритания все-таки выйдет 31 октября. Он не объяснил, как это сделать.

В "суперсубботу", как назвали нынешнее заседание парламента, Джонсон должен заручиться поддержкой 320 законодателей, однако оппоненты готовят для него максимальный политический ущерб перед нависающими выборами.

Если Джонсону не удастся, он столкнется с распутыванием Brexit после того, как неоднократно обещал, что он выведет страну из ЕС и он это "сделает или умрет" - 31 октября.

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