"Стратегія-18": у центрі Москви пройшли пікети на захист кримських татар

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Субота, 19 жовтня 2019, 12:20

Активісти російської ініціативної групи "Стратегія-18" в центрі Москви 18 жовтня провели ряд традиційних одиночних пікетів на захист кримських татар та за "незалежний Крим".

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: У п'ятницю пікетувальники вийшли з новим плакатом та ім'ям нещодавно заарештованого в Криму проукраїнського активіста Олега Приходька.

Пряма мова учасниці акції Віри Лаврешиної: "Ми зробили плакат, розповідаємо, що це по суті справа "Балуха-2". Не встигли порадіти за повернутих з полону, а вони нових набирають в заручники, за знайомими лекалами! Вибирають найкращих...".

Пікетники мають намір продовжувати протести, "поки корінне населення Криму не здобуде свободу і батьківщину".

Довідка: Російські активісти з Санкт-Петербурга і Москви об'єдналися в безстрокову акцію під назвою "Стратегія-18" на честь дня депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці міста з метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.

Передісторія:

  • 9 жовтня в анексованому Росією Криму був затриманий проукраїнський активіст з Сак Олег Приходько. 10 жовтня його "заарештували" на 2 місяці.
  • Співробітники ФСБ закидають Приходьку статті російського кримінального кодексу 223-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і 205 (терористичний акт). Пізніше стало відомо, що Приходька звинувачують у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.

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Теми: Крим Росія акції


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